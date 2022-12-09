Букайо Сака: «Золотая бутса» – это здорово, но лучше победы на ЧМ нет ничего»

считает, что победа на ЧМ-2022 важнее .

«Конечно, было бы неплохо, но я об этом не думаю.

Сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь команде пройти в следующий раунд, а затем в следующий раунд, следующий раунд, и, надеюсь, мы сможем выиграть этот чемпионат мира.

Если я выиграю [Золотую бутсу], это будет здорово, но, конечно, нет ничего лучше, чем победа на чемпионате мира», – сказал полузащитник и сборной Англии в интервью Sky Sports.

На данный момент Букайо Сака является лучшим бомбардиром сборной Англии на ЧМ-2022 вместе с Маркусом Рэшфордом. Оба игрока забили по 3 мяча. Больше всех на турнире в Катаре забил форвард сборной Франции Килиан Мбаппе – 5 голов.

Завтра Англия сыграет с Францией в 1/4 финала .

Сака о сравнении с Мбаппе: «Он единственный в своем роде, как и я. Предпочитаю быть собой»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ