Букайо Сака: «Золотая бутса» – это здорово, но лучше победы на ЧМ нет ничего»

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Букайо Сака считает, что победа на ЧМ-2022 важнее «Золотой бутсы».

«Конечно, было бы неплохо, но я об этом не думаю.

Сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь команде пройти в следующий раунд, а затем в следующий раунд, следующий раунд, и, надеюсь, мы сможем выиграть этот чемпионат мира.

Если я выиграю [Золотую бутсу], это будет здорово, но, конечно, нет ничего лучше, чем победа на чемпионате мира», – сказал полузащитник «Арсенала» и сборной Англии в интервью Sky Sports.

На данный момент Букайо Сака является лучшим бомбардиром сборной Англии на ЧМ-2022 вместе с Маркусом Рэшфордом. Оба игрока забили по 3 мяча. Больше всех на турнире в Катаре забил форвард сборной Франции Килиан Мбаппе – 5 голов.

Завтра Англия сыграет с Францией в 1/4 финала ЧМ-2022.

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