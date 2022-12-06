Сака о пенальти: «Если мне предоставят право пробить, с радостью сделаю это. Промах в финале Евро – уже история»

сказал, что готов бить пенальти в сборной .

«Я ни за что не стал бы бить пенальти в «Арсенале», если бы не был уверен в себе. Если мне предоставят возможность [пробить пенальти в сборной], я буду рад сделать это.

Промах в финале ? Честно говоря, я стараюсь двигаться дальше. Я не смогу забыть этот момент, он войдет в историю. Но то, что я приехал сюда и забил три гола, меня подбодрило.

Я всегда говорю, что любовь фанатов, которую я продолжаю получать, очень воодушевляет меня и придает уверенности. Мне приятно это видеть», – сказал полузащитник и сборной Англии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ