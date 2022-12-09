Данило попал бутсой в голову Юрановичу в матче Бразилии и Хорватии. Оливер дал бразильцу желтую

Защитник Бразилии Данило грубо сыграл против игрока Хорватии Йосипа Юрановича.

На 25-й минуте матча 1/4 финала ЧМ-2022 Данило, пытаясь перехватить мяч, высоко поднял ногу и попал бутсой в голову сопернику.

Судья Майкл Оливер показал бразильцу желтую карточку за этот фол.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: REUTERS/Lee Smith

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