Данило попал бутсой в голову Юрановичу в матче Бразилии и Хорватии. Оливер дал бразильцу желтую
Защитник Бразилии Данило грубо сыграл против игрока Хорватии Йосипа Юрановича.
На 25-й минуте матча 1/4 финала ЧМ-2022 Данило, пытаясь перехватить мяч, высоко поднял ногу и попал бутсой в голову сопернику.
Судья Майкл Оливер показал бразильцу желтую карточку за этот фол.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: REUTERS/Lee Smith
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии