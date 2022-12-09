«МЮ» хочет продлить контракт с Далотом, продать Уан-Биссаку и купить нового правого защитника

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия возможные трансферы Диогу Далот Аарон Уан-Биссака Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить Диогу Далота в команде.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб намерен продлить контракт с фланговым защитником. Ожидается, что переговоры начнутся по завершении чемпионата мира.

Кроме того, «Юнайтед» планируют продать Аарона Уан-Биссаку и купить нового запасного правого защитника в 2023 году.

Статистику Далота можно найти здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные