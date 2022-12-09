«МЮ» хочет продлить контракт с Далотом, продать Уан-Биссаку и купить нового правого защитника
«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить Диогу Далота в команде.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб намерен продлить контракт с фланговым защитником. Ожидается, что переговоры начнутся по завершении чемпионата мира.
Кроме того, «Юнайтед» планируют продать Аарона Уан-Биссаку и купить нового запасного правого защитника в 2023 году.
Статистику Далота можно найти здесь.
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