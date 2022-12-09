«МЮ» хочет продлить контракт с Далотом, продать Уан-Биссаку и купить нового правого защитника

хочет сохранить в команде.

По информации инсайдера , клуб намерен продлить контракт с фланговым защитником. Ожидается, что переговоры начнутся по завершении чемпионата мира.

Кроме того, «Юнайтед» планируют продать и купить нового запасного правого защитника в 2023 году.

Статистику Далота можно найти здесь.

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