Левандовски о бонусах за ЧМ для Польши: «Мы ехали не ради денег. И не требовали государственных денег»
Роберт Левандовски высказался о призовых для сборной Польши за ЧМ-2022.
Была информация, что Польше полагается до 50 миллионов злотых призовых за участие в ЧМ, где команда дошла до 1/8 финала. Также сообщалось о конфликте внутри сборной в связи с распределением этих денег.
«Мы ничего не ждали, ничего не требовали и не обращались за государственными деньгами. Очевидно, что лучше бы вообще не поднималась эта тема, потому что мы ехали на чемпионат мира не ради денег.
Мы относимся к футболу и игре за сборную прежде всего как к предмету гордости», – сказал капитан сборной Польши.
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