Левандовски о бонусах за ЧМ для Польши: «Мы ехали не ради денег. И не требовали государственных денег»

высказался о призовых для сборной Польши за .

Была информация, что полагается до 50 миллионов злотых призовых за участие в ЧМ, где команда дошла до 1/8 финала. Также сообщалось о конфликте внутри сборной в связи с распределением этих денег.

«Мы ничего не ждали, ничего не требовали и не обращались за государственными деньгами. Очевидно, что лучше бы вообще не поднималась эта тема, потому что мы ехали на чемпионат мира не ради денег.

Мы относимся к футболу и игре за сборную прежде всего как к предмету гордости», – сказал капитан сборной Польши.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ