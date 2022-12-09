Левандовски о бонусах за ЧМ для Польши: «Мы ехали не ради денег. И не требовали государственных денег»

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Роберт Левандовски высказался о призовых для сборной Польши за ЧМ-2022.

Была информация, что Польше полагается до 50 миллионов злотых призовых за участие в ЧМ, где команда дошла до 1/8 финала. Также сообщалось о конфликте внутри сборной в связи с распределением этих денег.

«Мы ничего не ждали, ничего не требовали и не обращались за государственными деньгами. Очевидно, что лучше бы вообще не поднималась эта тема, потому что мы ехали на чемпионат мира не ради денег.

Мы относимся к футболу и игре за сборную прежде всего как к предмету гордости», – сказал капитан сборной Польши.

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