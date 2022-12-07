Левандовски после вылета с ЧМ получит 10 дней отпуска. Тер Стеген и Кристенсен вернутся к тренировкам 12 декабря
Стало известно, когда игроки «Барселоны», выступавшие на ЧМ-2022, вернутся к тренировкам.
Так, нападающий сборной Польши Роберт Левандовски после завершения выступления на ЧМ-2022 получил десять дней отпуска. Марк-Андре тер Стеген, представлявший сборную Германии, и Андреас Кристенсен, выступавший в составе сборной Дании, вернутся к тренировкам 12 декабря.
Первый матч после чемпионата мира «Барселона» проведет 31 декабря против «Эспаньола».
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии