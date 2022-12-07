Левандовски после вылета с ЧМ получит 10 дней отпуска. Тер Стеген и Кристенсен вернутся к тренировкам 12 декабря

Стало известно, когда игроки «Барселоны», выступавшие на , вернутся к тренировкам.

Так, нападающий сборной Польши Роберт Левандовски после завершения выступления на ЧМ-2022 получил десять дней отпуска. Марк-Андре тер Стеген, представлявший сборную , и Андреас Кристенсен, выступавший в составе сборной , вернутся к тренировкам 12 декабря.

Первый матч после чемпионата мира проведет 31 декабря против .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ