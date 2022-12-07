Левандовски после вылета с ЧМ получит 10 дней отпуска. Тер Стеген и Кристенсен вернутся к тренировкам 12 декабря

Теги Сборная Германии по футболу Барселона Эспаньол Ла Лига Сборная Польши по футболу Сборная Дании по футболу Роберт Левандовски ЧМ-2022 Марк-Андре тер Стеген Андреас Кристенсен Футбол

Стало известно, когда игроки «Барселоны», выступавшие на ЧМ-2022, вернутся к тренировкам.

Так, нападающий сборной Польши Роберт Левандовски после завершения выступления на ЧМ-2022 получил десять дней отпуска. Марк-Андре тер Стеген, представлявший сборную Германии, и Андреас Кристенсен, выступавший в составе сборной Дании, вернутся к тренировкам 12 декабря.

Первый матч после чемпионата мира «Барселона» проведет 31 декабря против «Эспаньола».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные