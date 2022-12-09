Пуйоль поддержал Энрике после отставки: «Хочу, чтобы в моей команде были такие, как он. Сейчас и всегда»

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Карлес Пуйоль поддержал Луиса Энрике после отставки из сборной Испании.

«Хочу, чтобы в моей команде были такие люди, как Луис Энрике. Сейчас и всегда», – написал бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании.

Сборная Испании вылетела от Марокко на стадии 1/8 финала ЧМ-2022, проиграв в серии пенальти (0:0, по пен. 0:3).

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