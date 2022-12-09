Пуйоль поддержал Энрике после отставки: «Хочу, чтобы в моей команде были такие, как он. Сейчас и всегда»

поддержал после отставки из сборной Испании.

«Хочу, чтобы в моей команде были такие люди, как Луис Энрике. Сейчас и всегда», – написал бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании.

вылетела от Марокко на стадии 1/8 финала , проиграв в серии пенальти (0:0, по пен. 0:3).

Испания уволила Энрике. И уже нашла замену – 61-летний тренер молодежки

Луис Энрике, которого вы не знали: серфер, марафонец, триатлет и велогонщик. Пробежал 250 км по пустыне Сахаре

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ