Семин считает, что у Аргентины и Нидерландов равные шансы: «Ван Гал знает, как надо играть против Месси»

высказался в преддверии сегодняшних матчей 1/4 финала .

«Что касается встречи и , то, конечно, изначально предпочтение бразильцам, но перед нами пример одного из предыдущих матчей: я об игре Марокко и Испании. Тренер марокканцев нашел варианты, чтобы победить испанцев. Наверное, и здесь приблизительно такая же ситуация. Хотя бразильцы, конечно, явные фавориты в этом матче.

Что касается игры и Нидерландов, то я думаю, что здесь равные шансы. У аргентинцев есть Месси, а у команды Нидерландов — Луи ван Гал, который, наверное, прекрасно знает, как надо играть против звезды соперников.

Достаточно много в этой сборной квалифицированных игроков, поэтому я бы никому не отдал здесь предпочтение, — сказал экс-тренер «Локомотива» и сборной России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ