Семин считает, что у Аргентины и Нидерландов равные шансы: «Ван Гал знает, как надо играть против Месси»

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Юрий Семин высказался в преддверии сегодняшних матчей 1/4 финала ЧМ-2022.

«Что касается встречи Хорватии и Бразилии, то, конечно, изначально предпочтение бразильцам, но перед нами пример одного из предыдущих матчей: я об игре Марокко и Испании. Тренер марокканцев нашел варианты, чтобы победить испанцев. Наверное, и здесь приблизительно такая же ситуация. Хотя бразильцы, конечно, явные фавориты в этом матче.

Что касается игры Аргентины и Нидерландов, то я думаю, что здесь равные шансы. У аргентинцев есть Месси, а у команды Нидерландов — Луи ван Гал, который, наверное, прекрасно знает, как надо играть против звезды соперников.

Достаточно много в этой сборной квалифицированных игроков, поэтому я бы никому не отдал здесь предпочтение, — сказал экс-тренер «Локомотива» и сборной России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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