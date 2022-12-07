Роналду пожелал здоровья Пеле: «Нашему Королю должно стать лучше. Это все, чего мы хотим»
Криштиану Роналду пожелал здоровья Пеле.
«Поправляйся, Пеле. Нашему Королю должно стать лучше. Это все, чего мы хотим», – сказал форвард сборной Португалии.
Ранее сообщилось, что организм 82-летнего бразильца не реагирует на химиотерапию и Пеле оказывают паллиативную помощь.
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