Пеле – Бразилии: «Буду в больнице смотреть игру с Кореей и болеть за каждого из вас»
Пеле обратился к сборной Бразилии перед ее игрой против Южной Кореи на ЧМ-2022.
«В 1958 году я шел по улицам и думал о том, как сдержать обещание, которое я дал отцу. Я знаю, что многие сегодня тоже дали подобные обещания и тоже отправляются за своей первой победой на чемпионате мира.
Я буду смотреть игру в больнице и болеть за каждого из вас. Удачи!» – говорится в сообщении экс-форварда.
Бразилия – Южная Корея. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
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