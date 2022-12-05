Пеле – Бразилии: «Буду в больнице смотреть игру с Кореей и болеть за каждого из вас»

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Пеле обратился к сборной Бразилии перед ее игрой против Южной Кореи на ЧМ-2022.

«В 1958 году я шел по улицам и думал о том, как сдержать обещание, которое я дал отцу. Я знаю, что многие сегодня тоже дали подобные обещания и тоже отправляются за своей первой победой на чемпионате мира.

Я буду смотреть игру в больнице и болеть за каждого из вас. Удачи!» – говорится в сообщении экс-форварда.

Бразилия – Южная Корея. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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