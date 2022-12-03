Казанский о метро Катара: «Едва девушка заходит, все мужчины моментально уступают место. С московской подземкой большой контраст»

Комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от Катара во время .

– Три дня вы провели в Катаре. Самое яркое впечатление?

– Во-первых, «Стадион 974», построенный из разноцветных грузовых контейнеров. Название связано с их количеством и телефонным кодом Катара.

– Я в курсе.

– Стадион из контейнеров – звучит как нечто странное, согласитесь. Но это абсолютно уникальное сооружение. Стильное и очень комфортное. С любой точки великолепный обзор.

Да все арены в Катаре шикарные! Одну из них проектировала гениальная Заха Хадид.

– А что во-вторых?

– Катарское метро. Как же уважительно там относятся к людям пожилого возраста и дамам! Едва девушка заходит в вагон, все мужчины моментально подрываются и уступают место. С московской подземкой, которой пользуюсь регулярно, большой контраст.

– Весьма.

– Ну и в-третьих, видел своими глазами фэйковых болельщиков. Которые приходят на стадион в майке одной сборной, потом переодеваются...

– Значит, это не миф?

– Нет! Там их достаточно. Рядом с таким перцем я как раз сидел на матче Уэльс – . Смотрю – парень в футболке сборной . В перерыве хлоп – на нем уже красная майка сборной . Фотографирует себя и уходит со стадиона, не дожидаясь финального свистка, – сказал Казанский.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ