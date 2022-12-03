Казанский о метро Катара: «Едва девушка заходит, все мужчины моментально уступают место. С московской подземкой большой контраст»
Комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от Катара во время ЧМ-2022.
– Три дня вы провели в Катаре. Самое яркое впечатление?
– Во-первых, «Стадион 974», построенный из разноцветных грузовых контейнеров. Название связано с их количеством и телефонным кодом Катара.
– Я в курсе.
– Стадион из контейнеров – звучит как нечто странное, согласитесь. Но это абсолютно уникальное сооружение. Стильное и очень комфортное. С любой точки великолепный обзор.
Да все арены в Катаре шикарные! Одну из них проектировала гениальная Заха Хадид.
– А что во-вторых?
– Катарское метро. Как же уважительно там относятся к людям пожилого возраста и дамам! Едва девушка заходит в вагон, все мужчины моментально подрываются и уступают место. С московской подземкой, которой пользуюсь регулярно, большой контраст.
– Весьма.
– Ну и в-третьих, видел своими глазами фэйковых болельщиков. Которые приходят на стадион в майке одной сборной, потом переодеваются...
– Значит, это не миф?
– Нет! Там их достаточно. Рядом с таким перцем я как раз сидел на матче Уэльс – Англия. Смотрю – парень в футболке сборной Аргентины. В перерыве хлоп – на нем уже красная майка сборной Уэльса. Фотографирует себя и уходит со стадиона, не дожидаясь финального свистка, – сказал Казанский.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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