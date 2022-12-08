«Каземиро может закрыть лучшего игрока соперника и даже не получить желтой. У него выдающиеся навыки». Экс-хавбек Бразилии Силас об игроке «МЮ»

Экс-хавбек сборной Бразилии Пауло Силас высказался о важности для «МЮ».

«У него выдающиеся навыки во всех основных категориях, таких как игра головой, использование обеих ног, отбор, удары из-за пределов штрафной, передачи. Но важнее всего то, что он проявляет себя в ключевых матчах.

Он способен закрыть лучшего футболиста чужой команды и при этом даже не получить желтой карточки. Его все любят – как соперники, так и судьи. Его уважают», – сказал Силас о полузащитнике .

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