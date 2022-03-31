«Роналду сыграет на следующем Евро, а не только на ЧМ-2022». Жозе Фонте о партнере по сборной

Защитник сборной Португалии Жозе Фонте высказался о форварде .

«Думаю, в своем последнем интервью он ясно дал понять, что сам будет определять свое будущее. Он хорошо себя чувствует с точки зрения физического состояния, даже прекрасно.

Если у него будет возможность претендовать на трофеи и продолжать выступать на высочайшем уровне, он продолжит играть.

Он хочет продолжать карьеру, и я думаю, что он выступит не только на в Катаре, но и как минимум на следующем Евро», – сказал футболист .