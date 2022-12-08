Глава «ПСЖ» уверен, что Месси хочет остаться: «Он счастлив. Мы договорились все обсудить после ЧМ»

Президент «ПСЖ» подтвердил желание остаться в клубе.

«Определенно. Он очень счастлив, это видно по его игре за сборную . Когда игрок несчастен, это заметно по играм в национальной команде.

В этом сезоне Месси великолепно играет за нас, забил много голов и отдал много голевых передач как в составе сборной, так и в составе клуба.

Так что мы договорились, что после сядем и все обсудим. Обе стороны всем довольны», – заявил глава .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ