Глава «ПСЖ» уверен, что Месси хочет остаться: «Он счастлив. Мы договорились все обсудить после ЧМ»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи подтвердил желание Лионеля Месси остаться в клубе.
«Определенно. Он очень счастлив, это видно по его игре за сборную Аргентины. Когда игрок несчастен, это заметно по играм в национальной команде.
В этом сезоне Месси великолепно играет за нас, забил много голов и отдал много голевых передач как в составе сборной, так и в составе клуба.
Так что мы договорились, что после ЧМ-2022 сядем и все обсудим. Обе стороны всем довольны», – заявил глава «ПСЖ».
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