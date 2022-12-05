Тотти о женщинах-судьях на матчах мужчин: «Надеюсь, это перестанет быть новостью и станет нормой»

приветствует участие женщин-судей в матчах мужчин.

Матч группового этапа между сборными Германии и Коста-Рики (4:2) стал первым в истории чемпионатов мира, который судила женщина – француженка .

«Это важно. Я говорю это еще и как отец маленькой девочки, которая скоро станет женщиной.

Но я надеюсь, что рано или поздно это перестанет быть новостью и станет нормой», – сказал бывший капитан «Ромы» в эфире beIN Sports.

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