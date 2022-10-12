Ребров мог бы перейти в ЦСКА из «Шинника»: «Я бы рассматривал предложение. Но после «Спартака» – уже точно нет»

допустил, что мог бы перейти в ЦСКА.

«У нас в команде есть человек, который раньше играл за ЦСКА, а теперь в «Спартаке». Речь про .

Помню, перед трансфером Каттани очень переживал из-за этой темы, советовался со мной. Я ответил, что все нормально, он же не напрямую переходит. И к тому же знал, что Никита – отличный парень.

Ну и просто так сложилось, что он играл в «Крыльях» и получил предложение от «Спартака». И что, ему от такого хорошего варианта отказываться и играть всю жизнь в Самаре? Вообще не вижу тут никаких проблем.

Мог бы я перейти в ЦСКА? Если бы поступило предложение, когда я был в «Шиннике», то, наверное, да, я бы рассматривал. Но после «Спартака» – уже точно нет.

Но сравнивать меня и Чернова странно – у нас совсем разные истории», – написал экс-вратарь и технический координатор красно-белых в блоге на Sports.ru.

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