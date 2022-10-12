Артем Ребров: «Вернблум – настоящий клещ, бесячий и кусачий. Когда вспоминаю дерби с ЦСКА, он сразу в голову приходит»

поделился воспоминаниями о Понтусе Вернблуме перед дерби «Спартака» и ЦСКА.

«Когда вспоминаю дерби с ЦСКА, сразу в голову приходит – всегда он был такой бесячий и кусачий. Постоянно какие-то стычки устраивал, всех поддевал, грамотно провоцировал. Настоящий клещ, который никому не дает покоя.

При этом в жизни он совершенно нормальный, приветливый. После игр подходил, благодарил за игру, вообще без негатива.

Просто придумал себе такую роль на поле, специально исполнял весь этот трэшток, помогая своей команде. Думаю, это работало», – написал экс-вратарь и технический координатор красно-белых в блоге на Sports.ru.

ЦСКА и «Спартак» сыграют в воскресенье, 16 октября.

«Матчи с «Зенитом» важны, но за победу над ЦСКА тебе простят все». Колонка Реброва перед дерби