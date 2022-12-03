Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на желание Ельцина Техеды поиграть в России.

Хавбек сборной отметил, что в России прекрасный чемпионат.

«Мало гола в ворота сборной Германии и желания играть в при появившихся чувствах к прекрасной России. Тут понадобится мужская воля и характер: запрос российского гражданства и принятие присяги, как Сноуден.

Если в расположение футбольного клуба поступит полузащитник-патриот России Ельцин, то, думаю, ход истории можно будет повернуть в новое русло», – заявил бывший член наблюдательного совета «Химок».

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