Депутат Терюшков о Ельцине Техеде: «Если в «Химки» перейдет полузащитник-патриот России, ход истории можно будет повернуть в новое русло»
Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на желание Ельцина Техеды поиграть в России.
Хавбек сборной Коста-Рики отметил, что в России прекрасный чемпионат.
«Мало гола в ворота сборной Германии и желания играть в РПЛ при появившихся чувствах к прекрасной России. Тут понадобится мужская воля и характер: запрос российского гражданства и принятие присяги, как Сноуден.
Если в расположение футбольного клуба «Химки» поступит полузащитник-патриот России Ельцин, то, думаю, ход истории можно будет повернуть в новое русло», – заявил бывший член наблюдательного совета «Химок».
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