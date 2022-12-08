Депутат Журова об ужесточении лимита: «Надо спрашивать у болельщиков, кого они хотят видеть на поле. Футбол – для них»

Светлана Журова высказалась о возможном ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

«Уже не так много легионеров в российском футболе. У большинства иностранцев возникают проблемы в их родных странах. Ограничение и так уже происходит.

Если раньше хорошие российские футболисты могли заключить контракты с зарубежным клубом, то теперь этой возможности у них практически нет. Тогда нашим игрокам надо выступать в российском чемпионате.

Дальше они начинают конкурировать с какими-то легионерами. Можно этот лимит ограничить рекомендациями, подзаконными актами. Тут надо клубам самим разбираться.

Свое слово еще должны сказать болельщики. Узнать, что они думают по этому поводу. Я не эксперт в футболе, поэтому надо спрашивать у болельщиков, кого они хотят видеть на поле. Футбол – для болельщиков», – сказала депутат Госдумы.

Минспорта и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров. Правительство не устраивает качество иностранцев в РПЛ («Матч ТВ»)