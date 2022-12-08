«Играть должны только русские ребята, сейчас не надо покупать легионеров». Соломатин о ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин считает, что клубу не стоит покупать легионеров.

«Кем нужно усилиться ЦСКА во время зимнего перерыва? Для начала, я считаю, что сейчас не надо покупать легионеров, играть должны только русские ребята.

Прежде всего нужно брать футболистов из академии, а не приобретать из других клубов. Вообще, руководству и Федотову виднее, кем нужно усилить команду.

Мовсесьян (руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян – прим. Sports.ru) сказал, что нужно приобретать крайних хавбеков, значит так и надо», – сказал Соломатин.

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