Медведев об Алипе: «Разговоры, что он точно покинет «Зенит» – фейк»

Теги Зенит сборная Казахстана по футболу Александр Медведев Нуралы Алип Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о перспективах в команде защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа.

«Скоро станет известно судьба Алипа в «Зените». Все разговоры о том, что он точно покинет клуб – фейк. Ждите официальную информацию», – сказал Медведев.

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