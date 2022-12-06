Медведев об Алипе: «Разговоры, что он точно покинет «Зенит» – фейк»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о перспективах в команде защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа.

«Скоро станет известно судьба Алипа в «Зените». Все разговоры о том, что он точно покинет клуб – фейк. Ждите официальную информацию», – сказал Медведев.

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