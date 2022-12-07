Игроки Швейцарии Шер, Эльведи и Видмер заболели перед матчем с Португалией

Тренер сборной сообщил, что несколько игроков заболели перед матчем с Португалией.

Встреча 1/8 финала завершилась разгромной победой португальцев со счетом 6:1. рассказал, что , и Сильван Видмер заболели перед матчем.

«К сожалению, Видмер простудился. То же с Шером. В перерыве он запыхался. У Эльведи тоже была температура. Он не был полностью готов», – сказал Якин.

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