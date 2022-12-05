Мурат Якин: «Швейцария знает, как Роналду влияет на игру, но отдельного плана против него нет»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался перед игрой с Португалией.

«Мы играли с португальцами полгода назад, но это длительный срок, невозможно сравнивать матчи.

Наша команда добилась заметного прогресса. Мы уже не только реагируем на действия соперника, но и сами можем вести игру.

Наша команда готова к тому влиянию, которое оказывает на игру Роналду, но отдельного плана действий против Роналду у нас нет», – сказал Якин.

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