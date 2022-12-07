Начался демонтаж «Стадиона 974», построенного из грузовых контейнеров. Он принял 7 матчей ЧМ-2022

В Катаре начался демонтаж «Стадиона 974», принявшего 7 матчей .

В среду у стадиона уже появилась строительная техника, которая приступила к демонтажу конструкций, окружающих стадион. Также рабочие начали снимать плакаты с логотипами турнира по периметру стадиона

Болельщики приезжают к арене, чтобы успеть сфотографироваться на ее фоне до того, как она будет полностью разобрана.

Стадион в Дохе, составленный из грузовых контейнеров, принял семь матчей чемпионата мира.

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