ФИФА опровергла, что на полях в Катаре скрывали дефекты зеленой краской. Игроки замечали странные пятна на форме во время матчей
ФИФА опровергла информацию о том, что поля на ЧМ-2022 покрашены зеленой краской.
По сообщениям Daily Mail, некоторые игроки на ЧМ-2022 после игр замечали на своей форме странные зеленые пятна – в частности, во время матча 1/8 финала между сборными Англии и Сенегала (3:0). Появились предположения, что некоторые участки поля были покрашены зеленой краской, чтобы скрыть дефекты газона.
Однако ФИФА опровергла эти сведения, отметив, что краска использовалась только в разминочных зонах.
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