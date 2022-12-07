ФИФА опровергла, что на полях в Катаре скрывали дефекты зеленой краской. Игроки замечали странные пятна на форме во время матчей

ФИФА опровергла информацию о том, что поля на покрашены зеленой краской.

По сообщениям Daily Mail, некоторые игроки на ЧМ-2022 после игр замечали на своей форме странные зеленые пятна – в частности, во время матча 1/8 финала между сборными и (3:0). Появились предположения, что некоторые участки поля были покрашены зеленой краской, чтобы скрыть дефекты газона.

Однако ФИФА опровергла эти сведения, отметив, что краска использовалась только в разминочных зонах.

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