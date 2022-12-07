ФИФА опровергла, что на полях в Катаре скрывали дефекты зеленой краской. Игроки замечали странные пятна на форме во время матчей

Теги Сборная Англии по футболу ФИФА Сборная Сенегала по футболу ЧМ-2022 стадионы Футбол

ФИФА опровергла информацию о том, что поля на ЧМ-2022 покрашены зеленой краской.

По сообщениям Daily Mail, некоторые игроки на ЧМ-2022 после игр замечали на своей форме странные зеленые пятна – в частности, во время матча 1/8 финала между сборными Англии и Сенегала (3:0). Появились предположения, что некоторые участки поля были покрашены зеленой краской, чтобы скрыть дефекты газона.

Однако ФИФА опровергла эти сведения, отметив, что краска использовалась только в разминочных зонах.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные