Атмосфера в улучшилась, в том числе и после ухода Криштиану Роналду.

В конце прошлого сезона, весной, сообщалось, что раздевалке «МЮ» токсичная атмосфера. В этом сезоне руководство исправило ситуацию.

Директор манкунианцев по футбольным вопросам Джон Мерто открыт для посетителей базы. Футболисты первой команды нередко посещают игры воспитанников академии.

Свою роль в улучшении атмосферы сыграла история с Роналду. Источник, близкий к одному из игроков, рассказал, что команда была впечатлена тем, как Эрик тен Хаг поступил с Криштиану после его отказа выйти на поле против «Тоттенхэма». 37-летнего форварда отстранили от тренировок и вывели из состава на одну игру.

Другой источник отметил, что товарищи Роналду по команде не одобрили его уклонение от участия в двух матчах «МЮ», чтобы дать скандальное интервью Пирсу Моргану. Футболисты были скорее разочарованы, а не злы, и они довольно быстро пришли к мнению о том, что Криштиану больше не стоит играть за клуб.

Теперь на базе в Каррингтоне все настроены более дружелюбно, атмосфера станет более гармоничной, отмечает Manchester Evening News.

22 ноября клуб объявил, что португальский форвард покидает команду после расторжения контракта по обоюдному согласию.

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