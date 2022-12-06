ЧМ 2022: Нидерланды — Аргентина прямая трансляция

Классика мирового футбола и отсылка к далекому Чемпионату мира 1978 года, когда эти команды встретились в финале. Верх тогда в дополнительное время взяли аргентинцы. Сейчас куда более ранняя стадия, у одних в составе есть Лионель Месси, у других опытнейший Луи ван Гаал. Обе команды уверенно прошли стадию ⅛ финала, но дальше кому-то придется уступить. Матч между сборными Нидерландов и Аргентины пройдет 9 декабря на стадионе «Лусаил» в одноименном городе, начало в 22:00 по московскому времени.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Участвуйте в розыгрыше 150 000 000₽ к финалу ЧМ-2022! Получите до 10 000₽ за регистрацию!

Прямая трансляция начнется на канале «Матч-ТВ» в 21:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Нидерланды — Аргентина на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.