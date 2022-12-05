ЧМ 2022: Хорватия — Бразилия прямая трансляция

Команды Хорватии и Бразилии 9 декабря своим поединком откроют четвертьфинальные матчи на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Первых хвалят за удачную серию пенальти на мировых первенствах, но шансов пройти дальше не дают. Вторым прочат чемпионство и легкую прогулку на этой стадии турнира. Подтвердятся ли прогнозы специалистов и болельщиков? Матч сборных Хорватии и Бразилии состоится на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян, начало в 18:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч-ТВ» в 17:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Хорватия — Бразилия на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.