У Бруну 5 (2+3) очков по системе «гол+пас» на ЧМ-2022. Это рекорд сборной Португалии с 1966-го
Бруну Фернандеш принял непосредственное участие в пяти голах сборной Португалии на ЧМ-2022.
В трех матчах полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Это лучший показатель среди игроков сборной Португалии на чемпионатах мира с 1966 года, когда 10 результативных действий совершил Эйсебио, а еще 6 – Жозе Торриш.
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