У Бруну 5 (2+3) очков по системе «гол+пас» на ЧМ-2022. Это рекорд сборной Португалии с 1966-го

принял непосредственное участие в пяти голах сборной Португалии на .

В трех матчах полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Это лучший показатель среди игроков сборной Португалии на чемпионатах мира с 1966 года, когда 10 результативных действий совершил , а еще 6 – Жозе Торриш.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ