Карвалью про 6:1 со Швейцарией: «Забить шесть мячей – это здорово, но победа со счетом 1:0 была бы так же ценна»

Теги Сборная Португалии по футболу Бетис Ла Лига Сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2022 Вильям Карвалью Гонсалу Рамуш Футбол

Вильям Карвалью прокомментировал разгромную победу Португалии над Швейцарией (6:1) на ЧМ-2022.

«Важно было победить. Конечно, забить шесть голов – это всегда хорошо, но если бы мы выиграли со счетом 1:0, это было бы так же важно. Команда начала так же, как и в других матчах, к счастью, мы смогли сосредоточиться от первой до последней минуты и добились победы.

Гонсалу [Рамуш] – молодой игрок с большим талантом, и он еще раз доказал это. Теперь ему придется заплатить за ужин для всех! У нас в команде хорошая атмосфера с самого начала турнира, а эта победа сплотила нас еще больше», – сказал полузащитник «Бетиса» и сборной Португалии.

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