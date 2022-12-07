Карвалью про 6:1 со Швейцарией: «Забить шесть мячей – это здорово, но победа со счетом 1:0 была бы так же ценна»

прокомментировал разгромную победу Португалии над Швейцарией (6:1) на ЧМ-2022.

«Важно было победить. Конечно, забить шесть голов – это всегда хорошо, но если бы мы выиграли со счетом 1:0, это было бы так же важно. Команда начала так же, как и в других матчах, к счастью, мы смогли сосредоточиться от первой до последней минуты и добились победы.

Гонсалу [Рамуш] – молодой игрок с большим талантом, и он еще раз доказал это. Теперь ему придется заплатить за ужин для всех! У нас в команде хорошая атмосфера с самого начала турнира, а эта победа сплотила нас еще больше», – сказал полузащитник и сборной .

Бруну о хет-трике Рамуша: «Он прислушивался к нашим советам, когда мы играли в карты, поэтому так играет»

Португалия сыграет с Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022 10 декабря

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ