Президент Португалии о 6:1: «Великолепный матч. Тренерские решения отлично сработали»

Президент Португалии прокомментировал победу над сборной на (6:1).

«Великолепное выступление. Думаю, тренерские решения отлично сработали. Команда хорошо играла в первом тайме и продолжила в том же духе во втором. Замены происходили естественным образом, и после них команда продолжала забивать.

Это был один из лучших вечеров для португальского футбола за последнее время. Команда была сплоченной, ей удалось удивить Швейцарию», – сказал Марселу Ребелу де Соуза.

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