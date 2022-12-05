Португалия — Швейцария — 6:1, обзор матча Чемпионата мира по футболу 06.12.2022

6 декабря прошел последний матч ⅛ финала Чемпионата мира по футболу Португалия – Швейцария. Игра прошла в Лусаиле на поле стадиона «Лусаил». В четвертьфинал прошла Португалия. Героем матча стал Гонсалу Рамуш. На его счету три гола и голевая передача. По голу забили Пепе, Рафаэль Герейру и Рафаэль Леау. Две голевые передачи у Жоау Феликса. За Швейцарию гол на счету Мануэля Аканджи. Португалия победила 6:1.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

На 5 минуте Швейцария заработала первый угловой в матче. Розыгрыш углового не привел к опасному моменту. В стартовые 20 минут команды сражались за инициативу. Ее выиграла Португалия. Сборная больше владела мячом и на 17 минуте вышла вперед. К голу привел аут. Феликс получил мяч и сделал проникающий пас в штрафную на Рамуша. Форвард пробил сильно. Мяч пролетел мимо рук Зоммера в верхний ближний угол.

После забитого гола Португалия стала чаще проводить быстрые атаки. На 20 и 22 минутах они закончились дальними ударами в створ ворот. На 29 минуте Шакири опасно пробил со штрафного с дистанции метров 25. Кошта перевел мяч на угловой.

На 33 минуте Пепе удвоил преимущество Португалии. К голу привел розыгрыш первого углового португальской сборной. Бруну Фернандеш навесил в центр штрафной, где первым на мяче оказался Пепе. Защитник пробил головой точно в угол. До конца первого тайма у Португалии было два опасных момента. Швейцарцы ответили на это только одним опасным подходом к штрафной.

По итогам первого тайма команды нанесли 9 ударов в сторону ворот: 6 у Португалии и 3 у Швейцарии. Попадания в створ 5:2.

Второй тайм начался для Португалии с третьего гола. На 51 минуте Далот получил мяч на фланге и прострелил во вратарскую, Рамуш сыграл на опережение и отправил мяч в ближний угол под ногами Зоммера. Спустя 4 минуты Рамуш выступил уже в роли ассистента. Гол на счету Герейру. Буквально в следующей атаке Швейцария сократила отставание в счете. На 58 минуте Аканджи оказался первым на дальней штанге после розыгрыша углового.

На 67 минуте Рамуш забил третий мяч. Голевую атаку начал голкипер. Португальцы в два паса доставили мяч Рамушу, который сблизился с Зоммером и подсечкой перекинул голкипера. Рамуш стал первым игроком на Чемпионате мира в Катаре, оформившим хет-трик.

После пятого гола Португалии команды успокоились и доигрывали матч. Уже в компенсированное время Португалия забила шестой гол. Рафаэль Леау получил мяч на углу штрафной и техничным ударом отправил поразил дальний угол ворот.

Видеообзор матча Португалия – Швейцария