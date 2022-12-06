Родри о вылете Испании: «Мы заслужили 1/4. Хотел бы я, чтобы высшие силы помогли нам с пенальти»

Хавбек сборной Испании Родри прокомментировал поражение от по пенальти.

«Мы ожидали, что наши соперники снова всей командой будут за линией мяча. Такая футбол нервирует, играть сложно.

Хотел бы я пройти дальше, хотел бы я, чтобы высшие силы помогли нам с пенальти, потому что мы заслужили пройти дальше. Мы отдали все силы, но получилось то, что получилось.

Футбол не понимает, что такое справедливость, он понимает только одно – попадание мяча в ворота.

Несмотря на то, что говорят некоторые люди, пенальти – это лотерея. Я благодарю всех, кто нас поддерживал, мы отдали все силы, но победить не смогли», – сказал Родри в интервью RTVE.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ