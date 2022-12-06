Кокорин о Касересе: «Снял ему колеса с машины. Он подходит и говорит: «Ты что, дурак?»

рассказал о шутках над , экс-партнером по «Фиорентине».

– Однажды я снял ему колеса. У нас был выезд, а ему после тренировки нужно было срочно вернуться домой перед игрой. Он выходит – колес нет.

А я в машине сижу. Он ко мне подходит и говорит: «Ты что, дурак?»

– Был домкрат?

– Я хорошо подготовился! Думал: надо что-то интересное сделать, – сказал форвард в интервью YouTube-каналу Kolos.

«На место Кокорина в раздевалке приклеили картинку с «Нокией» и текстом «Дежурный телефон тюремщика». Экс-ассистент игрока о шутках в «Фиорентине»

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