Кокорин о Касересе: «Снял ему колеса с машины. Он подходит и говорит: «Ты что, дурак?»
Александр Кокорин рассказал о шутках над Мартином Касересом, экс-партнером по «Фиорентине».
– Однажды я снял ему колеса. У нас был выезд, а ему после тренировки нужно было срочно вернуться домой перед игрой. Он выходит – колес нет.
А я в машине сижу. Он ко мне подходит и говорит: «Ты что, дурак?»
– Был домкрат?
– Я хорошо подготовился! Думал: надо что-то интересное сделать, – сказал форвард «Ариса» в интервью YouTube-каналу Kolos.
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