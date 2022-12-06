Марокко впервые вышло в 1/4 финала ЧМ

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Сборная Марокко впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира.

В 1/8 финала ЧМ-2022 марокканцы обыграли сборную Испании в серии пенальти (3:0) и вышли в четвертьфинал турнира, установив историческое достижение. Лучшим результатом сборной до сих пор был выход из группы на чемпионате мира в 1986 году.

В 1/4 финала Марокко сыграет против победителя матча между Португалией и Швейцарией.

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