Марокко впервые вышло в 1/4 финала ЧМ

впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира.

В 1/8 финала марокканцы обыграли сборную в серии пенальти (3:0) и вышли в четвертьфинал турнира, установив историческое достижение. Лучшим результатом сборной до сих пор был выход из группы на чемпионате мира в 1986 году.

В 1/4 финала Марокко сыграет против победителя матча между Португалией и Швейцарией.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ