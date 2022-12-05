Марокко — Испания — 0:0 (3:0 пен.), обзор матча Чемпионата мира по футболу 06.12.2022

6 декабря прошел матч ⅛ финала Чемпионата мира по футболу Марокко – Испания. Игра прошла в Аль-Райяне на поле стадиона «Эдьюкейшн Сити». Впервые в истории в четвертьфинал прошла сборная Марокко. Основное время завершилось вничью 0:0. В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти марокканцы забили 3 из 4 ударов. У Испании три нереализованных удара. Победа Марокко 3:0 в серии пенальти.

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Первые десять минут опасных моментов не подарили. Команды продолжили борьбу за инициативу. Испания больше владела мячом. Марокканцы сделали ставку на быстрые контратаки. Высокий прессинг Испании принес первые видимые плоды на 25 минуте. Отбор у ворот привел к опасному моменту и попаданию мяча в перекладину.

На 33 минуте случился первый удар в створ ворот. Мазрауи отобрал мяч возле штрафной площади Испании и пробил метров с 25. Унаи Симон зафиксировал мяч только со второй попытки. До конца тайма Марокко создало две опасные ситуации у ворот Испании. По итогам тайма у Испании один удар в сторону ворот при 70% владении мячом. Марокканцы владели мячом 30% времени. На их счету 3 удара и одно попадание в створ.

В перерыве тренеры не сделали замен. Рисунок игры во втором тайме не изменился. На 55 минуте Испания нанесла первый удар в створ ворот. Дани Ольмо со штрафного пробил в под перекладину. После 65 минуты Марокканцы стали обороняться ближе к своим воротам. У Испании не получалось вскрывать плотную линию обороны соперника.

В концовке тайма команды обменялись парой атак. До акцентированных ударов в створ ворот не дошло. Ко второму тайму было добавлено 5 минут. За минуту до окончания компенсированного времени Испания заработала опасный штрафной. Ольмо прямым ударом пробил в угол, но не забил. Во втором тайме испанцы дважды пробили в створ при четырех попытках. У Марокко всего один удар в сторону ворот.

Самый опасный момент в первом дополнительном тайме создали марокканцы. Кеддира ворвался в штрафную и слабо пробил метров с 11. Симон отразил мяч ногой. Во втором тайме команды голов не забили. Испания была близка к голу, попав мячом в штангу уже в компенсированное время.

Итоговый счет матча 0:0. В серии пенальти сборная Марокко оказалась сильнее 3:0.

Видеообзор матча Марокко – Испания