Ван Дейк о Месси: «Он один из величайших, но это не противостояние Нидерландов и Лео. У них много игроков мирового класса»

Теги ПСЖ Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк высказался о Лионеле Месси в преддверии матча ЧМ-2022 с Аргентиной.

«Думаю, мы показали, на что способны под руководством этого тренера, против разных сборных.

Месси – один из величайших игроков всех времен. Для меня большая честь играть против него. Но это не я играю против него, и это не противостояние Нидерландов и Месси – это игра Нидерландов против Аргентины. У них много игроков мирового класса», – сказал защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов в интервью De Telegraaf.

Сборная Нидерландов сыграет против Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2022. Матч состоится в пятницу, 9 декабря.

Де Йонг о Месси: «Понятия не имею, как его остановить. Должны сделать это всей командой»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные