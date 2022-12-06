Ван Дейк о Месси: «Он один из величайших, но это не противостояние Нидерландов и Лео. У них много игроков мирового класса»

Вирджил ван Дейк высказался о в преддверии матча с .

«Думаю, мы показали, на что способны под руководством этого тренера, против разных сборных.

Месси – один из величайших игроков всех времен. Для меня большая честь играть против него. Но это не я играю против него, и это не противостояние Нидерландов и Месси – это игра Нидерландов против Аргентины. У них много игроков мирового класса», – сказал защитник и сборной Нидерландов в интервью De Telegraaf.

Сборная Нидерландов сыграет против Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2022. Матч состоится в пятницу, 9 декабря.

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