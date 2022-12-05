Лисандро Мартинес о Месси: «У меня мурашки, когда я вижу, как он выкладывается на поле. Горжусь, что он мой товарищ по команде»

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Лисандро Мартинес высказался об игре с Лионелем Месси.

«Когда я вижу, как Лео выкладывается на поле... У меня мурашки по коже. Как партнер по команде, ты отдаешь за него все.

Он величайший из всех. Я чрезвычайно горжусь тем, что он мой товарищ по команде», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины.

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