Лисандро Мартинес о Месси: «У меня мурашки, когда я вижу, как он выкладывается на поле. Горжусь, что он мой товарищ по команде»

высказался об игре с .

«Когда я вижу, как Лео выкладывается на поле... У меня мурашки по коже. Как партнер по команде, ты отдаешь за него все.

Он величайший из всех. Я чрезвычайно горжусь тем, что он мой товарищ по команде», – сказал защитник и сборной .

«Все поймут, кто такой Месси, когда он завершит карьеру. Лео идеально сыграл с Австралией». Скалони о форварде

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ