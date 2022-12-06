Полузащитник приговорен к шести годам тюрьмы.

22-летний игрок обвинялся в участии в групповом изнасиловании 21-летней студентки во время домашней вечеринки в Сиене в мае 2021 года. Другие фигуранты дела – дядя футболиста и двое друзей, среди которых 17-летний подросток.

Как передает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, Портанова и его родственник добились ускоренного рассмотрения дела и сегодня были приговорены судом Сиены к 6 годам заключения. Также они обязаны выплатить 120 тысяч евро жертве и ее семье.

Отмечается, что при ускоренном рассмотрении дела подсудимый отказывается от этапа слушаний в суде ради смягчения приговора и сокращения продолжительности судебного процесса. Но такая мера не тождественна признанию вины – ее Портанова не признал и имеет право обжаловать решение.

Последний матч Портанова провел 4 декабря – против «Читтаделлы» (0:1) во второй лиге . Подробно со статистикой бывшего футболиста можно ознакомиться здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ