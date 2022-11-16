Экс-защитник «Зенита» Кришито завершил карьеру

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Доменико Кришито объявил о завершении игровой карьеры.

«Огромное спасибо, «Торонто», за эти прекрасные шесть месяцев. Я и моя семья наслаждались временем, проведенном в этом невероятном городе. Мы ощущали себя частью этой славной семьи с первого же дня.

Для меня настало время вернуться домой и подумать о том, чем я займусь в будущем», – сказал 35-летний защитник «Торонто».

С 2011 по 2018 год Кришито выступал за «Зенит», в составе которого дважды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз – Фонбет Кубок России.

Также футболист известен по выступлениям за сборную Италии, «Ювентус» и «Дженоа».

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