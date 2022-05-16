«Дженоа» вылетела из Серии А впервые за 15 сезонов

вылетела из Серии А.

Генуэзский клуб за тур до конца отстает от занимающей 17-е место «Салернитаны» на 3 очка, но уступает команде из Салерно по личным встречам и не сможет подняться выше 18-й строчки.

«Дженоа» покинула высший итальянский дивизион впервые за 15 последних сезонов. Всего же за свою историю команда опускается в Серию B в 9-й раз, в последний раз это случалось в сезоне-1994/95.

Ранее Серию А покинула «Венеция», а «Салернитана» и «Кальяри» в заключительном туре определят последнего вылетевшего.