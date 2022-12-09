Хорватия — Бразилия, 09.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч
9 декабря пройдет четвертьфинальный матч Чемпионата мира по футболу, в котором сыграет один из главных претендентов на титул. В городе Аль-Райяне на поле стадиона «Эдьюкейшн Сити» сыграют Хорватия — Бразилия. Начало матча в 18:00 по московскому времени.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
Сборная Хорватии
Хорватия второй турнир подряд сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала «шашечные» обыграли сборную Японии. Командам не хватило основного времени. Японцы первыми открыли счет, хорваты отыгрались во втором тайме. Ничья 1:1. В дополнительное время голов не было. В серии пенальти Ливакович отразил три одиннадцатиметровых. Победа Хорватии 3:1 в серии пенальти. У Хорватии три ничьи и победа на турнире, если брать только основное время.
Факты и цифры:
- Хорватия сыграла вничью в 4 из 5 матчей плей-офф ЧМ;
- У Хорватии одно поражение в 10 матчах ЧМ;
- Хорватия не проигрывает в 10-ти матчах;
- Хорватия пропускает в 7 из 10 матчей ЧМ;
- Хорватия забивает в 8 из 10 матчей ЧМ;
- В 7 из 10 матчей Хорватии на ЧМ забивают обе команды.
Игру с пятикратными чемпионами мира могут пропустить два защитника. У игрока «Баварии» Йосипа Станишича Хорватия — Бразилия, 09.12.2022, ЧМ-2022: прогнозы, ставки и коэффициенты на матч Чемпионата Мира по футболу на Sports.ruмышечная травма, игрок «Штутгарта» Борна Соса подхватил простуду. Дисквалифицированных нет.
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Сборная Бразилии
Сборная Бразилии забила в одном матче плей-офф, точнее в одном тайме, больше чем на групповой стадии. У бразильской команды победы 2:0 над Сербией и 1:0 над Швейцарией в группе. В матче 1/8 финала Чемпионата мира в Катаре против Южной Кореи бразильцы отличились четыре раза уже к 36 минуте. Все голы на счету разных игроков. Счет в матче открыл Винисиус Жуниор. Победный мяч забил Неймар с пенальти. По голу на счету Ришарлисона и Лукса Пакеты.
Ришарлисон упрочил свое положение в списке лучших бомбардиров команды на турнире. На его счету три гола. Он делит первое место в списке самых результативных игроков команды с Винисиусом Жуниором. У игрока мадридского реала гол и две голевые передачи.
Факты и цифры:
- Бразилия проиграла 3 из 10 матчей на ЧМ;
- Бразилия выиграла 6 из 10 матчей на ЧМ;
- Бразилия забивает в 8 из 10 матчей;
- Бразилия выиграла 9 из 10 последних матчей.
В состав бразильской команды защитник «Ювентуса» Данило и форвард ПСЖ Неймар. Оба пропустили часть группового этапа из-за проблем со здоровьем. В матче с Южной Кореей оба футболиста вышли в стартовом составе. Проблемы со здоровьем есть у Алекса Сандро. Дисквалифицированных нет.
Прогноз на матч ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия
Бразилия явный фаворит на победу в матче. На проход команды в полуфинал коэффициент 1,17. Букмекерская контора Winline предлагает коэффициент 5,00 на выход Хорватии в ½ финала ЧМ-2022. Ниже коэффициенты на основной исход и результативность встречи.
|
Букмекерская контора
|
Победа Хорватии
|
Ничья
|
Победа Бразилии
|
ТМ2,5
|
ТБ2,5
|
1хСтавка
|
9,00
|
5,05
|
1,39
|
2,08
|
1,83
|
Winline
|
8,40
|
4,80
|
1,38
|
1,99
|
1,82
|
Мелбет
|
8,70
|
4,92
|
1,36
|
2,02
|
1,79
|
BetBoom
|
9,15
|
4,95
|
1,39
|
2,02
|
1,83
|
Leon
|
9,00
|
4,78
|
1,37
|
2,03
|
1,81
|
Pari
|
9,10
|
4,90
|
1,38
|
2,06
|
1,82
|
Fonbet
|
9,10
|
4,90
|
1,38
|
2,06
|
1,82
|
Лига Ставок
|
9,20
|
5,20
|
1,43
|
1,97
|
1,81
|
Бетсити
|
9,30
|
5,00
|
1,39
|
2,10
|
1,83
|
Марафон
|
8,90
|
5,00
|
1,37
|
2,06
|
1,82
Команды сыграли четыре раза. У Хорватии ноль побед и в активе всего одна ничья. У Бразилии одна победа в товарищеском матче и две победы в рамках чемпионата мира. В 2006 году бразильцы были сильнее 1:0, в 2014 году обыграли Хорватию 3:1. Оба матча в рамках групповой стадии турнира.
В 2018 году Хорватия играла в финале чемпионата мира. В России «шашечные» проиграли Франции 2:4. За четыре года команда частично обновилась, но ряд ключевых игроков постарели. Сборная остается тактически гибкой, но вот физическая форма после 120-минутного матча с Японией вызывает вопросы. Бразилия решила все вопросы в игре с Южной Кореей еще в первом тайме и второй доигрывала в свое удовольствие. У Бразилии восстановились все ключевые игроки. Ставка на матч: ИТБ1,5 Бразилии с коэффициентом 1,54 по линии букмекерской конторы Winline.
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