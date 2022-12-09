Хорватия — Бразилия, 09.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

9 декабря пройдет четвертьфинальный матч Чемпионата мира по футболу, в котором сыграет один из главных претендентов на титул. В городе Аль-Райяне на поле стадиона «Эдьюкейшн Сити» сыграют Хорватия — Бразилия. Начало матча в 18:00 по московскому времени.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Хорватия второй турнир подряд сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала «шашечные» обыграли сборную Японии. Командам не хватило основного времени. Японцы первыми открыли счет, хорваты отыгрались во втором тайме. Ничья 1:1. В дополнительное время голов не было. В серии пенальти Ливакович отразил три одиннадцатиметровых. Победа Хорватии 3:1 в серии пенальти. У Хорватии три ничьи и победа на турнире, если брать только основное время.

Факты и цифры:

Хорватия сыграла вничью в 4 из 5 матчей плей-офф ЧМ;

У Хорватии одно поражение в 10 матчах ЧМ;

Хорватия не проигрывает в 10-ти матчах;

Хорватия пропускает в 7 из 10 матчей ЧМ;

Хорватия забивает в 8 из 10 матчей ЧМ;

В 7 из 10 матчей Хорватии на ЧМ забивают обе команды.

Игру с пятикратными чемпионами мира могут пропустить два защитника. У игрока «Баварии» Йосипа Станишича Хорватия — Бразилия, 09.12.2022, ЧМ-2022: прогнозы, ставки и коэффициенты на матч Чемпионата Мира по футболу на Sports.ruмышечная травма, игрок «Штутгарта» Борна Соса подхватил простуду. Дисквалифицированных нет.

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Сборная Бразилии забила в одном матче плей-офф, точнее в одном тайме, больше чем на групповой стадии. У бразильской команды победы 2:0 над Сербией и 1:0 над Швейцарией в группе. В матче 1/8 финала Чемпионата мира в Катаре против Южной Кореи бразильцы отличились четыре раза уже к 36 минуте. Все голы на счету разных игроков. Счет в матче открыл Винисиус Жуниор. Победный мяч забил Неймар с пенальти. По голу на счету Ришарлисона и Лукса Пакеты.

Ришарлисон упрочил свое положение в списке лучших бомбардиров команды на турнире. На его счету три гола. Он делит первое место в списке самых результативных игроков команды с Винисиусом Жуниором. У игрока мадридского реала гол и две голевые передачи.

Факты и цифры:

Бразилия проиграла 3 из 10 матчей на ЧМ;

Бразилия выиграла 6 из 10 матчей на ЧМ;

Бразилия забивает в 8 из 10 матчей;

Бразилия выиграла 9 из 10 последних матчей.

В состав бразильской команды защитник «Ювентуса» Данило и форвард ПСЖ Неймар. Оба пропустили часть группового этапа из-за проблем со здоровьем. В матче с Южной Кореей оба футболиста вышли в стартовом составе. Проблемы со здоровьем есть у Алекса Сандро. Дисквалифицированных нет.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия

Бразилия явный фаворит на победу в матче. На проход команды в полуфинал коэффициент 1,17. Букмекерская контора Winline предлагает коэффициент 5,00 на выход Хорватии в ½ финала ЧМ-2022. Ниже коэффициенты на основной исход и результативность встречи.

Букмекерская контора Победа Хорватии Ничья Победа Бразилии ТМ2,5 ТБ2,5 1хСтавка 9,00 5,05 1,39 2,08 1,83 Winline 8,40 4,80 1,38 1,99 1,82 Мелбет 8,70 4,92 1,36 2,02 1,79 BetBoom 9,15 4,95 1,39 2,02 1,83 Leon 9,00 4,78 1,37 2,03 1,81 Pari 9,10 4,90 1,38 2,06 1,82 Fonbet 9,10 4,90 1,38 2,06 1,82 Лига Ставок 9,20 5,20 1,43 1,97 1,81 Бетсити 9,30 5,00 1,39 2,10 1,83 Марафон 8,90 5,00 1,37 2,06 1,82

Команды сыграли четыре раза. У Хорватии ноль побед и в активе всего одна ничья. У Бразилии одна победа в товарищеском матче и две победы в рамках чемпионата мира. В 2006 году бразильцы были сильнее 1:0, в 2014 году обыграли Хорватию 3:1. Оба матча в рамках групповой стадии турнира.

В 2018 году Хорватия играла в финале чемпионата мира. В России «шашечные» проиграли Франции 2:4. За четыре года команда частично обновилась, но ряд ключевых игроков постарели. Сборная остается тактически гибкой, но вот физическая форма после 120-минутного матча с Японией вызывает вопросы. Бразилия решила все вопросы в игре с Южной Кореей еще в первом тайме и второй доигрывала в свое удовольствие. У Бразилии восстановились все ключевые игроки. Ставка на матч: ИТБ1,5 Бразилии с коэффициентом 1,54 по линии букмекерской конторы Winline.