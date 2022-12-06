Вагнер Лав о матче с Хорватией: «У нас с Оличем была сильная связка в ЦСКА. Меня устроит любой счет – лишь бы Бразилия вышла дальше»

высказался перед матчем Бразилии с Хорватией в 1/4 финала .

– Как тебе игра с Южной Кореей (4:1)?

– Здорово, что мы решили все задачи уже в первом тайме.

– Кого бы выделил из сборной ?

– Вся наша команда играла хорошо.

– Тите задействовал абсолютно всех игроков заявки, даже третьего вратаря. Что думаешь о таком подходе тренера?

– Я думаю, что Тите пытается таким образом сплотить команду и при этом старается держать всех игроков в тонусе.

– Следующий матч Бразилии против . Ты знаешь, что в их тренерский штаб входит твой бывший одноклубник по ЦСКА?

– Ивица Олич. Я его отлично помню. У нас с ним была сильная связка нападающих в ЦСКА.

– С каким счетом закончится матч Бразилия – Хорватия?

– Меня устроит любой, но лишь бы Бразилия вышла дальше, – сказал бывший форвард и сборной Бразилии.

Бразилия vs Хорватия – новый четвертьфинал ЧМ! Этих бразильцев вообще можно остановить?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ