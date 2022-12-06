Вагнер Лав о матче с Хорватией: «У нас с Оличем была сильная связка в ЦСКА. Меня устроит любой счет – лишь бы Бразилия вышла дальше»
Вагнер Лав высказался перед матчем Бразилии с Хорватией в 1/4 финала ЧМ-2022.
– Как тебе игра с Южной Кореей (4:1)?
– Здорово, что мы решили все задачи уже в первом тайме.
– Кого бы выделил из сборной Бразилии?
– Вся наша команда играла хорошо.
– Тите задействовал абсолютно всех игроков заявки, даже третьего вратаря. Что думаешь о таком подходе тренера?
– Я думаю, что Тите пытается таким образом сплотить команду и при этом старается держать всех игроков в тонусе.
– Следующий матч Бразилии против Хорватии. Ты знаешь, что в их тренерский штаб входит твой бывший одноклубник по ЦСКА?
– Ивица Олич. Я его отлично помню. У нас с ним была сильная связка нападающих в ЦСКА.
– С каким счетом закончится матч Бразилия – Хорватия?
– Меня устроит любой, но лишь бы Бразилия вышла дальше, – сказал бывший форвард ЦСКА и сборной Бразилии.
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