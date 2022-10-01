Самошников о кричалках фанатов про Слуцкого и «Рубин»: «Не желаю общаться с такими людьми. Они должны поддерживать команду даже в сложных ситуациях»

Защитник «Рубина» Илья Самошников раскритиковал фанатов команды за кричалки.
– В связи с происходящим в стране и мире удается сфокусироваться на футболе?
– Мы же занимаемся футболом, а не тем, что происходит в стране. С командой это никак не связано.
– Фанаты скандировали матерные кричалки о команде и просили уволить Слуцкого. Как к этому относитесь?
– Честно сказать? Негативно отношусь. Фанаты должны поддерживать команду даже в сложных ситуациях.
А когда у нас сложный период и мы слышим эти выкрики неподобающие в нашу сторону и тренера – негативно отношусь к этому. Я не желаю общаться с такими людьми.
– У болельщиков и экспертов были ожидания, что «Рубин» катком пройдет по соперникам в Первой лиге и будет доминировать. У вас какие были ожидания? Ожидали, что будет так трудно?
– Под этот вопрос об ожиданиях вспоминается фраза одного человека, но я не буду ее произносить.
Почему должны быть какие-то ожидания? Почему кто-то должен что-то ожидать от нас? Мы живем сегодняшним днем, а не тем, что я через два года получу «Золотой мяч». У нас никто ничего не ожидал, все настраивались на каждую игру. Мы живем каждый день и настраиваемся на каждую игру, – сказал Самошников.