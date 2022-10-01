Самошников о кричалках фанатов про Слуцкого и «Рубин»: «Не желаю общаться с такими людьми. Они должны поддерживать команду даже в сложных ситуациях»

Защитник «Рубина» раскритиковал фанатов команды за кричалки.

– В связи с происходящим в стране и мире удается сфокусироваться на футболе?

– Мы же занимаемся футболом, а не тем, что происходит в стране. С командой это никак не связано.

– Фанаты скандировали матерные кричалки о команде и просили уволить Слуцкого. Как к этому относитесь?

– Честно сказать? Негативно отношусь. Фанаты должны поддерживать команду даже в сложных ситуациях.

А когда у нас сложный период и мы слышим эти выкрики неподобающие в нашу сторону и тренера – негативно отношусь к этому. Я не желаю общаться с такими людьми.

– У болельщиков и экспертов были ожидания, что катком пройдет по соперникам в лиге и будет доминировать. У вас какие были ожидания? Ожидали, что будет так трудно?

– Под этот вопрос об ожиданиях вспоминается фраза одного человека, но я не буду ее произносить.

Почему должны быть какие-то ожидания? Почему кто-то должен что-то ожидать от нас? Мы живем сегодняшним днем, а не тем, что я через два года получу «Золотой мяч». У нас никто ничего не ожидал, все настраивались на каждую игру. Мы живем каждый день и настраиваемся на каждую игру, – сказал Самошников.