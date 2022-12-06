Гаранин процитировал героя «Кунг-фу Панды»: «Случайности неслучайны». В «Сочи» что-то пошло не так, именно у меня»

процитировал героя мультфильма «Кунг-фу Панда», оценивая работу в .

– Вы пришли в «Енисей», и получилось. В «Сочи» не получилось. Но и там, и там были вы. Может, проблема в другом?

– В замечательном мультфильме «Кунг-фу Панда», я вообще люблю цитаты из книг и кино, мудрая черепаха (мастер Угвэй – прим. Sports.ru) сказала: «Случайности неслучайны».

В «Сочи» что-то пошло не так. Именно у меня. Это трудно объяснить чеканными фразами. Мы знали, что у нас есть определенная идея, принципы, система подготовки. Но вдруг какие-то мелочи, а в футболе не бывает мелочей, стали сигнализировать: не то, не выходит, не срастается.

При этом не могу сказать, что «Сочи» был «не нашей» командой. Работалось комфортно, отношения с футболистами складывались. Как в каждом коллективе были сложности, но это не выливалось в конфликты.

Более точный диагноз: новый тренер дал команде то, к чему она не привыкла, – сказал Гаранин.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ