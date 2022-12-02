«Сочи» должен быть и будет выше. И по уровню футболистов, и по притязаниям». Гаранин о бывшей команде

оценил результаты «Сочи» в осенней части сезона.

После 17 туров южане занимают в таблице Мир 9-е место.

– Команда должна быть выше. И по уровню футболистов, и по притязаниям, и по моим оценкам. Да, ведущие футболисты у нас получали травмы, как будто что-то навалилось на нас. Выпадали важные игроки, это проблема. Будь все в хорошем состоянии — уверен, «Сочи» мог и может претендовать на места гораздо выше.

– Второе место в прошлом сезоне — это пик, который команда уже прошла?

– Конечно, потеря Родригао и Кассьерры не прошла безболезненно, но, поверьте, в «Сочи» хорошие футболисты, а Нобоа — это просто топ. Я очень рад, что у меня появилась возможность поработать с этим игроком, пусть и не так много, как хотелось.

«Сочи» должен быть и будет выше, — сказал экс-главный тренер в эфире телеканала «Россия 24».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ