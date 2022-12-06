Алвес провел 126-й матч за Бразилию и обошел Роберто Карлоса. Впереди лишь Кафу со 142 играми
Защитник Дани Алвес вышел на второе место по количеству матчей за сборную Бразилии.
Футболист, представляющий «Пумас», появился на поле на 63-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2022 с Южной Кореей (4:1). Это его 126-я игра за национальную команду.
39-летний Алвес опередил Роберто Карлоса и уступает лишь Кафу – у того 142 игры за Бразилию.
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