Лаббадиа возглавил «Штутгарт», идущий 16-м в Бундеслиге. Он уже тренировал клуб

стал главным тренером .

Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2025 года. Он сменил Михаэля Виммера, который с октября был временно исполняющим обязанности главного тренера.

Лаббадиа уже тренировал «Штутгарт» с 2010 по 2013 год. Последним местом его работы была «Герта».

«Все знают, что «Штутгарт» для меня не просто очередной клуб. Я провел очень важный период своей тренерской карьеры в Штутгарте в течение почти трех лет, и теперь я хотел бы внести свой вклад в то, чтобы «Штутгарт» остался в Бундеслиге.

Мы сразу же приступим к работе и подготовим все к началу тренировок 12 декабря. Мы быстро оценим уровень игры команды и будем каждый день упорно и с большим удовольствием работать, чтобы добиться прогресса», – заявил Лаббадиа.

В таблице Бундеслиги «Штутгарт» занимает 16 место, набрав 14 очков.

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