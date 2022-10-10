«Штутгарт» уволил тренера Матараццо. Клуб не выиграл ни одного матча в сезоне Бундеслиги и занимает 17-е место

покидает .

Клуб объявил об увольнении 44-летнего американца с поста главного тренера. Матараццо возглавлял команду с 2019 года и провел 100 матчей в качестве главного тренера.

После 9 туров Бундеслиги «Штутгарт» набрал 5 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда не одержала ни одной победы в текущем розыгрыше чемпионата при 5 ничьих и 4 поражениях.

Следующий матч «швабы» проведут 15 октября – против «Бохума».