Мората забил во всех трех матчах Испании на ЧМ. Против Японии он впервые вышел в старте

Форвард Альваро Мората забил за сборную Испании в третьем матче подряд.

Футболист, представляющий , появился в стартовом составе на игру ЧМ-2022 с Японией (1:0, первый тайм) и открыл счет на 11-й минуте, воспользовавшись передачей .

Мората забил в каждом из трех матчей испанцев на турнире в Катаре. Ранее он поразил ворота Коста-Рики (7:0) и Германии (1:1), выйдя на замену в обоих случаях.

Мората – лучший бомбардир Испании на . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Япония – Испания – 0:1. Мората открыл счет. Онлайн-трансляция

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