Мората забил во всех трех матчах Испании на ЧМ. Против Японии он впервые вышел в старте
Форвард Альваро Мората забил за сборную Испании в третьем матче подряд.
Футболист, представляющий «Атлетико», появился в стартовом составе на игру ЧМ-2022 с Японией (1:0, первый тайм) и открыл счет на 11-й минуте, воспользовавшись передачей Сесара Аспиликуэты.
Мората забил в каждом из трех матчей испанцев на турнире в Катаре. Ранее он поразил ворота Коста-Рики (7:0) и Германии (1:1), выйдя на замену в обоих случаях.
Мората – лучший бомбардир Испании на ЧМ-2022. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Япония – Испания – 0:1. Мората открыл счет. Онлайн-трансляция
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